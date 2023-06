Starbucks: Ein Kursziel von 108,46 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Laut Analysten ist die Aktie von Starbucks unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 108,46 EUR und somit um +16,25% über dem aktuellen Kurs.

• Am 05.06.2023 steigt Starbucks um +0,29%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,69

Gestern konnte Starbucks eine positive Entwicklung am Finanzmarkt verzeichnen und legte um +0,29% zu. In der vergangenen Woche stieg der Wert sogar um insgesamt +2,08%. Die Marktstimmung scheint also relativ optimistisch zu sein.

Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für Starbucks liegt bei 108,46 EUR – eine Chance für Investoren auf einen Gewinn von +16,25%. Allerdings teilen nicht alle Analytiker diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend des Unternehmens an der Börse.

Von den befragten Experten empfehlen neun einen Kauf der Aktie und vier weitere stehen...