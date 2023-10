Starbucks: Kursziel von 108,40 EUR und ein Kurspotenzial von +25,58%

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Am gestrigen Tag hat die Starbucks-Aktie am Finanzmarkt eine moderate Entwicklung hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen verbuchte das Unternehmen allerdings einen Rückgang um -1,59%. Die Experten sind derzeit jedoch davon überzeugt, dass der Markt die Aktie nicht richtig bewertet.

Das mittelfristige Kursziel von Starbucks liegt bei 108,40 EUR. Das bedeutet ein Potenzial für Investoren von +25,58%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in der jüngsten Vergangenheit.

Dennoch beurteilen neun Analysten die Aktie als starken Kauf und vier weitere als optimistischen Kauf. Ein Großteil (20) sieht die Aktie neutral und gibt ihr daher ein “Halten”-Rating. Das Guru-Rating beträgt nun 3,67 nachdem es zuvor auch schon bei 3,67 lag.

Trotz des aktuellen Pessimismus bietet sich...