Starbucks: Kursziel von 106,87 EUR in Sicht

Die Aktie von Starbucks wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 106,87 EUR und bietet ein Potenzial von +17,44%.

• Am 15.09.2023 legte die Aktie um +2,01% zu

• Der Guru-Rating beträgt nun 3,67 nach zuvor ebenfalls 3,67

• Positive Einschätzung durch +39,39% der Analysten

In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete Starbucks eine positive Entwicklung mit einem Zuwachs von insgesamt +1,72%. Gestern stieg die Aktie am Finanzmarkt um weitere +2,01%, was auf eine optimistische Stimmung im Markt hindeutet.

Trotzdem sind nicht alle Experten gleichermaßen positiv gestimmt. Während einige Bankanalysten das Potential für einen Kauf sehen und ein starkes Kaufempfehlungs-Rating aussprechen (9 Analysten), bewerten andere Experten die Aktie eher als “halten” (20 Analysten) oder...