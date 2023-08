Starbucks: Kursziel bei 105,43 EUR - Analysten sehen Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Die Aktie von Starbucks konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,68% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen hingegen musste die Kaffeekette einen Rückgang um -3,74% hinnehmen und der Markt zeigt sich pessimistisch.

Doch Experten sind anderer Meinung: Das mittelfristige Kursziel für Starbucks liegt im Durchschnitt der Bankanalysten bei 105,43 EUR. Mit einem aktuellen Kurs von 89,36 EUR eröffnet dies ein Potenzial von +17,89%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der letzten Zeit.

Dennoch sind insgesamt 13 Analysten optimistisch gestimmt und empfehlen die Aktie zum Kauf oder starken Kauf. Weitere 20 Experten schätzen sie als Halteposition ein – insgesamt also eine positive Einstellung mit einem Anteil optimistischer Stimmen von +39,39%.

Das Guru-Rating wurde...