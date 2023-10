Starbucks: Kurspotenzial von +26,40% – Analysten überrascht über Aktienbewertung

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Die Starbucks-Aktie ist nach Einschätzung der Analysten momentan unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 109,21 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +26,40%. Die Entwicklung der letzten fünf Handelstage lässt allerdings nur eine neutrale Marktstimmung vermuten.

• Starbucks: gestern -0,52%

• Mittelfristiges Kursziel bei 109,21 EUR

• Guru-Rating nun bei 3,67

Am Vortag sank die Starbucks-Aktie um -0,52%, was sich in einer wöchentlichen Veränderungsrate von -0,65% widerspiegelt. Trotz dieser aktuellen Entwicklungen sind Bankanalysten optimistisch und sehen ein großes Potential für diese Aktie.

Insgesamt haben 9 Analysten eine klare Kaufempfehlung ausgesprochen und weitere vier Experten bestehen auf einem eher optimistischen “Kauf”. Hingegen schätzen rund zwanzig weitere Fachleute das Risiko neutral ein...