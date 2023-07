Starbucks: Kritik in der Luft!

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Die Starbucks Corporation steht aufgrund fortgesetzter Arbeitsrechtsstreitigkeiten weiterhin im Fokus der Kritik. Ein jüngster Rückschlag für das in Seattle ansässige Unternehmen war die Entscheidung von Arthur Amchan, Richter des National Labor Relations Board (NLRB), dass die Schließung eines Shops nahe dem Campus der Cornell University hauptsächlich dazu diente, gewerkschaftliche Bemühungen in Ithaca und an anderen Standorten zu unterdrücken.

Zusammenfassend:

– Die Starbucks Corporation ist nach wie vor wegen Arbeitskonflikten kritisiert.

– Das NLRB-Richter urteilte, dass ein Shop geschlossen wurde, um Gewerkschaftsbewegungen zu unterdrücken.

Scharfe Anschuldigungen

Der Richter entschied, dass Starbucks nicht beweisen konnte, dass der Shop ohne deren “Feindseligkeit gegenüber den pro-gewerkschaftlichen Mitarbeitern”...