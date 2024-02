Starbucks-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Starbucks: Analyse der Aktienperformance und Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Starbucks wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz hervorbrachte, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Starbucks in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,15 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -9,27 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +2,11 Prozent für Starbucks in diesem Branchenvergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei -9,07 Prozent, wobei Starbucks 1,92 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Renditen erhielt Starbucks in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für Starbucks ergab, dass die Aktie langfristig als "Gut" eingestuft wird. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 8 als "Gut", 5 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Auch die kürzlich abgegebenen Bewertungen führten zu einer durchschnittlichen Empfehlung von "Gut" (1 "Gut", 1 "Neutral", 0 "Schlecht"). Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 116,27 USD, was einer Erwartung von 23,87 Prozent entspricht.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Starbucks bei 29,23, was unter dem Branchendurchschnitt von 49,42 liegt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Starbucks, wobei die Analysteneinschätzung auf langfristige Stabilität und die fundamentale Unterbewertung der Aktie hinweisen.