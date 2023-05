Starbucks: Analysten sehen Potenzial von +14,00% - Kursziel bei 106,02 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Die Aktie von Starbucks hat in der vergangenen Handelswoche Verluste verzeichnet und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von -0,16% hingelegt. Die Stimmung am Markt ist momentan pessimistisch. Bankanalysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie nicht richtig bewertet sei und ein mittelfristiges Kursziel bei 106,02 EUR habe. Dies würde für Investoren ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +14,00% eröffnen.

• Starbucks: Am 24.05.2023 mit -0,16%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 106,02 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +41,18%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,68

Aktuell empfehlen neun Analysten den Kauf der Aktie von Starbucks und fünf weitere setzen das Rating auf “Kauf”. Eine neutrale Bewertung haben sich zwanzig Experten gegeben. Insgesamt schätzen damit über vierzig Prozent der befragten...