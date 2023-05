Starbucks: Analysten sehen Kursziel bei 106,55 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Die Aktie von Starbucks hat gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +0,52% hingelegt. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein Gesamtrückgang von -1,29%. Die Stimmung am Markt ist somit aktuell eher pessimistisch.

Trotzdem sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie momentan unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 106,55 EUR und damit um +15,31% über dem derzeitigen Wert. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

Zurzeit empfehlen neun Analysten einen Kauf der Aktie und fünf weitere zeigen sich optimistisch mit einem “Kauf”-Rating. Eine neutrale Bewertung (“halten”) vergeben 20 Experten. Insgesamt bleibt also eine positive Stimmung vorherrschend (+41,18%).

Das Guru-Rating blieb unverändert bei 3,68...