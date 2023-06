Starbucks: Analysten sehen Kursziel bei 105,68 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Die Aktie von Starbucks konnte gestern am Finanzmarkt nicht überzeugen und verlor -0,63%. Insgesamt steht eine negative Entwicklung in den vergangenen fünf Handelstagen zu Buche, die sich auf -1,62% beläuft. Die Stimmung am Markt ist derzeit pessimistisch.

Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und das wahre Kursziel bei 105,68 EUR liegt. Sollten sie Recht behalten, würde dies ein Kurspotenzial in Höhe von +15,37% für Investoren bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der letzten Zeit.

Aktuell empfehlen neun Analysten einen Kauf und vier weitere bewerten die Aktie als optimistisch (Rating “Kauf”). Weitere 20 Experten halten sich eher neutral (“halten”). Das Guru-Rating bleibt mit 3,67 unverändert.

Zusammengefasst gibt es noch immer eine positive...