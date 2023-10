Starbucks: Analysten prognostizieren Kursanstieg von 25,08% auf 108,69 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Nach Ansicht von Experten wird die Aktie von Starbucks derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +25,08% über dem aktuellen Wert.

• Am 13.10.2023 stieg der Kurs von Starbucks um +0,24%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 108,69 EUR

• Der durchschnittliche Guru-Rating-Wert beträgt nun 3,67 nach zuvor ebenfalls 3,67

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Starbucks einen Anstieg von +0,24%. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse jedoch insgesamt um -1,12%, was pessimistisch zu werten ist.

Laut Analyseergebnissen haben Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie von Starbucks in Höhe von 108,69 EUR festgelegt. Dies würde Investoren ein potenzielles Wachstumspotenzial in Höhe von +25,08% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung angesichts des jüngsten...