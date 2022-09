Starbucks-Aktie zeigt relative Stärke zum S&P 500: Was ist zu beachten?

Finanztrends Video zu Starbucks



Die Aktien der Starbucks Corp. (NASDAQ:SBUX) stiegen am Mittwoch um mehr als 3 %, parallel zum S&P 500, der um etwa 0,8 % anstieg. Der Anstieg am Mittwoch wurde durch die anhaltende Dynamik der Aktie verursacht, nachdem Starbucks am Dienstag mit einem Plus von fast 2% geschlossen hatte. Der Anstieg am Dienstag stand im Gegensatz zu einem Rückgang des S&P… Hier weiterlesen