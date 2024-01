Starbucks Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Die Stimmung unter Anlegern bezüglich des Unternehmens Starbucks ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Gesamteinschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 3 negative und 0 positive Signale, was zu einer insgesamt negativen Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Starbucks-Aktie bei 123,34 USD, was zu einer negativen Bewertung führt, da der aktuelle Aktienkurs bei 93,86 USD liegt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt -4,3 Prozent, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der technischen Analyse eine neutrale Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung in Bezug auf Aktien beeinflussen. Bei Starbucks wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist Starbucks derzeit eine Rendite von 2,45 Prozent auf, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz wird die Starbucks-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls neutral bewertet.

