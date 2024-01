Starbucks Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Aktienkurs von Starbucks zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor der Zyklischen Konsumgüter. Mit einer Rendite von -2,43 Prozent liegt Starbucks mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die eine mittlere Rendite von 35,8 Prozent aufweist, schneidet Starbucks mit 38,23 Prozent deutlich schlechter ab. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine klare Veränderung in der Kommunikation über Starbucks. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde über Starbucks deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Starbucks-Aktie aktuell bei 99,65 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 93,55 USD liegt, was einem Abstand von -6,12 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 98,61 USD und einer Differenz von -5,13 Prozent unter dem Durchschnitt, was auf eine negative Entwicklung hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Starbucks bei 29,23, was unter dem Branchendurchschnitt von 42 Prozent liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" weist sogar einen Wert von 50,71 auf. Auf Basis fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich, dass Starbucks in verschiedenen Bereichen unterdurchschnittlich abschneidet, was zu verschiedenen "Schlecht"-Bewertungen führt. Die Aktie wird jedoch aufgrund fundamentaler Kriterien als unterbewertet eingestuft, was Anleger möglicherweise positiv stimmen könnte.

Starbucks kaufen, halten oder verkaufen?

