Starbucks Aktie: Ein wahrer Champion!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Aktien. Im Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" ist das KGV von Starbucks mit einem Wert von 29,23 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 47,64, was einer Unterbewertung von 39 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Für die technische Analyse betrachtet der Relative Strength-Index (RSI) das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf. Der RSI-Wert für Starbucks liegt bei 39,29, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 62, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine neutrale Einstufung.

Die Stimmung der Anleger gegenüber einer Aktie kann auch durch weiche Faktoren wie soziale Medien beeinflusst werden. Analysen von Starbucks auf sozialen Plattformen zeigen, dass die Kommentare überwiegend positiv sind und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Somit erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Jedoch wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, die zu einer schlechten Bewertung führen. Dies führt zu dem Ergebnis, dass Starbucks hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Starbucks bei 123 USD, während der Aktienkurs bei 92,8 USD liegt, was zu einer schlechten Einstufung führt. Der GD50, der den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage darstellt, liegt bei 96,97 USD, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine neutrale Einstufung.

