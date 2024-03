Starbucks Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Die Aktie von Starbucks wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt bei 29,23 und ist somit um 39 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit", der bei 48,26 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist Starbucks eine Rendite von -5,44 Prozent auf, was mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" verzeichnet eine mittlere Rendite von -6,12 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Starbucks mit 0,67 Prozent darüber liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 7 Analysten die Einschätzung "Gut", 5 Analysten die Einschätzung "Neutral" und 0 Analysten das Rating "Schlecht" für Starbucks vergeben haben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite das Rating "Gut". Für den aktuellen Kurs von 91,06 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 26,73 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 115,4 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Starbucks in den sozialen Medien zu verzeichnen war. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer deutet auf eine positive Einschätzung hin, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu Starbucks zeigt jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.