Starbucks Aktie nicht richtig bewertet: Analysten sehen Kurspotenzial von +17,33%

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Die Starbucks-Aktie hat laut Experten derzeit ein mittelfristiges Kursziel bei 105,71 EUR. Das entspricht einem möglichen Kurspotenzial von +17,33%. Allerdings sind nicht alle Analysten in dieser Hinsicht optimistisch gestimmt.

Am gestrigen Tag konnte sich die Aktie am Finanzmarkt um +0,26% verbessern und erreichte damit in den vergangenen fünf Handelstagen eine Summe von +0,67%.

9 Analysten empfehlen einen Kauf der Aktien und 4 weitere geben eine positive Kaufempfehlung ab. Bei insgesamt 20 Experten herrscht die Empfehlung “halten”. Das Guru-Rating liegt nun ebenfalls bei 3,67 nach zuvor “Guru-Rating ALT”.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die aktuelle Marktsituation ist neutral. Die Meinungen zum Potenzial der Starbucks-Aktien gehen jedoch auseinander.