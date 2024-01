Starbucks Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Der Aktienkurs von Starbucks hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,78 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" im Durchschnitt um 36,59 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Starbucks in diesem Branchenvergleich eine Underperformance von -47,37 Prozent aufweist. Der Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnete eine mittlere Rendite von 10,34 Prozent im letzten Jahr, wobei Starbucks um 21,12 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Starbucks in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Starbucks in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen negativen Trend und daher wird der Aktie vom Redaktionsteam eine "Schlecht"-Bewertung zugewiesen. Die Häufigkeit der Beiträge zu Starbucks in den sozialen Medien ist ebenfalls rückläufig, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Dividendenrendite von Starbucks beträgt derzeit 2,45 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt ("Hotels Restaurants und Freizeit") von 2,76 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Starbucks überwiegend positiv diskutiert, allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Starbucks insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

