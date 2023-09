Starbucks: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 106,87 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Die Aktien von Starbucks haben nach Ansicht von Analysten derzeit ein unzureichendes Bewertungsniveau. Demnach liege das wahre Kursziel derzeit um fast +20% über dem aktuellen Preis.

• Am 12.09.2023 gab die Aktie einen Verlust von -0,12% hinzu.

• Das mittelfristige Kursziel für Starbucks ist auf 106,87 EUR festgesetzt.

• Der Durchschnitt des Guru-Ratings liegt nun bei 3,67 (zuvor auch).

Am letzten Handelstag verlor die Starbucks-Aktie an Wert (-0,12%), und in den zurückliegenden fünf Börsentagen ergab sich insgesamt eine Verlustquote von -0,41%. Die Stimmung am Markt ist vor diesem Hintergrund neutral zu bewerten.

Die Bankanalysten sehen jedoch Potenzial beim Unternehmen und legten das mittelfristige Ziel auf 106,87 EUR fest. Wenn ihre Einschätzung zutrifft und erreicht wird, würde dies Investoren ein Plus von fast +20%...