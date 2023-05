Starbucks: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kurspotenzial von +14,12%

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Die Aktie von Starbucks hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Kursentwicklung von -6,55% hingelegt. Gestern betrug die Kursentwicklung am Markt -0,26%, was auf pessimistische Investoren schließen lässt.

Dennoch sehen Bankanalysten aktuell ein mittelfristiges Kursziel bei 106,02 EUR für die Starbucks-Aktie. Dies würde einem möglichen Kurspotenzial von +14,12% entsprechen. Derzeit empfehlen 9 Analysten einen starken Kauf der Aktie und weitere 5 bewerten sie als kaufenswert.

Ein Großteil der Experten (20) bleibt neutral und rät dazu zu halten. Das Guru-Rating der Aktie liegt unverändert bei 3,68.

Trotz des schwachen Trends haben einige Analysten eine positive Einschätzung – insgesamt sind es +41,18%.