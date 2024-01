Starbucks Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Starbucks-Aktie hat in der technischen Analyse schlechte Bewertungen erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -24,36 Prozent, während der aktuelle Kurs bei 93,34 USD liegt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (98,28 USD) liegt mit einer Abweichung von -5,03 Prozent über dem aktuellen Kurs. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Starbucks-Aktie in den letzten 12 Monaten deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter". Mit einer Rendite von -12,42 Prozent liegt Starbucks mehr als 10 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt die Rendite mit 13,1 Prozent deutlich niedriger als der Durchschnitt von 0,67 Prozent. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für das Unternehmen.

Die Anleger-Stimmung hingegen zeigt sich positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen. Die überwiegend positive Themen rund um den Wert führen zu einer "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene. Allerdings wurden auch 3 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

In der fundamentalen Analyse wird Starbucks auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem Wert von 29,23 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 51,04. Insgesamt wird der Titel daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

