Starbucks Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Anlegerdiskussionen über Starbucks auf den Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen über das Unternehmen wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen insgesamt als "Gut" einzustufen ist. Allerdings wurden auch vier Handelssignale identifiziert, von denen eines positiv und drei negativ sind, was schließlich zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Zusammenfassend wird die Aktie von Starbucks als "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs der Starbucks-Aktie von 93,03 USD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 122,79 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs von 93,03 USD ähnlich dem gleitenden Durchschnitt von 96,21 USD liegt. Insgesamt wird die Starbucks-Aktie daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Einschätzungen von Analysten zeigen, dass auf zwölfmonatiger Basis 11 positive, 6 neutrale und keine negativen Einschätzungen vorliegen, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet, da 1 Analyst sie positiv und 1 neutral einschätzt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 116,6 USD, was einem potenziellen Anstieg um 25,34 Prozent entspricht - eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Auch die fundamentale Analyse ergibt eine positive Bewertung, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 29 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 48 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

