Starbucks: Aktie hat ein Kurspotenzial von 108,45 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Die Analysten sind sich einig – derzeit wird die Aktie von Starbucks nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 108,45 EUR und liegt somit um +24,66% höher als der aktuelle Kurs.

• Starbucks-Kurs legte am 03.10.2023 um +0,90% zu

• Mittelfristiges Kursziel bei 108,45 EUR

• Momentanes Guru-Rating beträgt 3,67

Am gestrigen Handelstag konnte Starbucks eine positive Entwicklung von +0,90% verbuchen. In den vergangenen fünf Handelstagen summierten sich die Ergebnisse auf +0,85%, was für eine relativ neutrale Stimmung am Markt spricht.

Nun stellt sich jedoch die Frage: Hatten die Bankanalysten diese Entwicklung erwartet? Die Antwort ist eindeutig ja!

Mittlerweile haben auch andere Experten das Potential entdeckt und das mittelfristige Kursziel lautet nun auf 108,45 EUR mit einem möglichen Aufschwung von bis zu...