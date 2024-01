Starbucks Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Starbucks-Aktie bei 92,61 USD liegt, was einem Abstand von -24,76 Prozent vom GD200 (123,08 USD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Dem gegenüber steht der GD50, der den mittleren Kurs über 50 Tage angibt, bei 97,18 USD. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal aufgrund des Abstands von -4,7 Prozent. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Starbucks als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt sich, dass Starbucks mit einer Rendite von -11,95 Prozent mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche weist eine mittlere Rendite von -1,04 Prozent auf, wobei Starbucks mit 10,91 Prozent erheblich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating aufgrund der Entwicklung im vergangenen Jahr.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Starbucks ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,23 auf, was 39 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (47,69). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die Einschätzung der Analysten zeigt, dass 10 gute, 8 neutrale und 0 schlechte Empfehlungen in den letzten 12 Monaten vorliegen, was insgesamt zu einem "Gut" führt. Im letzten Monat gab es 0 gute, 1 neutrale und 0 schlechte Empfehlungen, wodurch die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral" eingestuft wird. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 116,31 USD, was einer 25,59-prozentigen Entwicklung des Aktienkurses entspricht. Dies führt zu einer weiteren Einstufung als "Gut" aufgrund der Analysten-Untersuchung.

