Starbucks Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Dies ermöglicht eine Einschätzung darüber, ob ein Wertpapier überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der Starbucks-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 47, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI von 48,97 führt zu einer neutralen Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Starbucks basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung bei Starbucks in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist derzeit insgesamt negativ. Trotz vereinzelter positiver Themen und Meinungen in den Diskussionen der letzten Tage wird die Aktie dennoch als "Neutral" eingestuft. Eine Analyse der Äußerungen und Meinungen aus den sozialen Medien ergab 6 negative und 0 positive Signale, was zu einer insgesamt "Schlecht" Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite von Starbucks beträgt derzeit 2,45%, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,74% liegt. Daher wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 7 Mal eine positive, 5 Mal eine neutrale und 0 Mal eine negative Einschätzung für die Starbucks-Aktie abgegeben, was langfristig zu einer "Gut"-Bewertung führt. Kurzfristig wird die Aktie auch als "Gut" bewertet, mit einer erwarteten Kursentwicklung von 22,4% und einem mittleren Kursziel von 115,4 USD. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.