Starbucks Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

In den letzten Wochen gab es bei Starbucks keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Das Fehlen von Auffälligkeiten in den sozialen Medien führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild. Die Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Starbucks daher in diesem Bereich eine schlechte Bewertung.

Was die Anleger betrifft, so wurde Starbucks in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Allerdings wurden auch zwei schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses liegt Starbucks im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" mit einer Rendite von -2,43 Prozent mehr als 1 Prozent darüber. Im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt die Rendite von Starbucks jedoch mit -0,29 Prozent um 2,14 Prozent darunter. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird Starbucks auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als neutral eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 99,96 USD, während der Kurs der Aktie bei 96,56 USD um -3,4 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage führt zu einer Abweichung von -1,65 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Starbucks kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Starbucks jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Starbucks-Analyse.

Starbucks: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...