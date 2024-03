Starbucks Aktie: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse über die Einschätzung einer Aktie. Bei Starbucks zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Von insgesamt 13 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Starbucks-Aktie sind 7 Einstufungen "Gut", 6 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Durchschnittskursziele liegen bei 114 USD, was eine Steigerung um 24,37 Prozent vom letzten Schlusskurs (91,66 USD) bedeuten würde. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist daher "Gut". Zusammengefasst erhält Starbucks von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Ein Blick auf die Diskussion in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Starbucks eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Auch die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die mehrheitlich in die "Schlecht"-Richtung zeigen. Insgesamt erhält Starbucks für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Starbucks in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -5,33 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -3 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche. Auch im Sektorvergleich lag Starbucks 3,19 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.