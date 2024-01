Starbucks Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Für Starbucks liegt der RSI bei 62,23, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 63,92, was ebenfalls zu einer "Neutral" Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral" Rating für die Aktie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Starbucks mit 2,45 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent für die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche. Daher erhält die Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine "Neutral"-Einschätzung.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ergibt sich ein Wert von 29,23, was unter dem Branchendurchschnitt von 43 Prozent liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" weist einen KGV-Wert von 50,96 auf. Auf Grundlage dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung in Bezug auf die Starbucks-Aktie zeigt sich auf den sozialen Plattformen als neutral, sowohl in den Kommentaren als auch in den diskutierten Themen. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Schlecht" Bewertung. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral" Einstufung hinsichtlich der Stimmung rund um die Starbucks-Aktie.

