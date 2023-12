Starbucks Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Der Aktienkurs von Starbucks hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -2,43 Prozent erzielt, was etwas über dem Durchschnitt der "Zyklische Konsumgüter" Branche liegt. Im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,29 Prozent aufweist, liegt Starbucks jedoch bei 2,14 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Starbucks-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200-Kurs liegt bei 99,96 USD, während der Aktienkurs bei 96,56 USD liegt, was einer Abweichung von -3,4 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 98,18 USD führt zu einer Abweichung von -1,65 Prozent, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Analysten bewerten die Starbucks-Aktie langfristig als "Gut", basierend auf 18 Analystenbewertungen: 13 Gut, 7 Neutral, 0 Schlecht. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates gab, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 118,56 USD, was einer Erwartung von 22,78 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber Starbucks. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergab jedoch auch einige neutrale und negative Themen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung auf "Gut" eingestuft, obwohl auch 2 negative Signale identifiziert wurden. Die Messung der Anleger-Stimmung führt zu einer Gesamteinstufung von "Neutral".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Starbucks-Analyse vom 20.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Starbucks jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Starbucks-Analyse.

Starbucks: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...