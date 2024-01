Starbucks Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Der Relative Strength Index (RSI) der Starbucks-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen Wert von 56 auf, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 62,54, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Starbucks-Aktie basierend auf dem RSI.

Die Dividendenrendite der Starbucks-Aktie beträgt derzeit 2,45 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Starbucks-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzungen für die Starbucks-Aktie zeigen in den letzten zwölf Monaten 12 positive, 8 neutrale und keine negativen Bewertungen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Im letzten Monat ergab sich jedoch eine neutrale Gesamteinschätzung. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 117,61 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 26 Prozent bedeutet und somit zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Starbucks war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Allerdings wurden auch 3 negative Signale herausgefiltert, was zu einer zusätzlichen "Schlecht"-Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine überwiegend positive Einschätzung basierend auf dem RSI, der Dividendenrendite, den Analysteneinschätzungen und der Anleger-Stimmung für die Starbucks-Aktie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Starbucks-Analyse vom 20.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Starbucks jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Starbucks-Analyse.

Starbucks: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...