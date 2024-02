Starbucks Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Die Diskussionen über Starbucks in den sozialen Medien geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen in Bezug auf das Unternehmen wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Schluss führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Es wurden auch vier Handelssignale ermittelt, wovon eines als "Gut" und drei als "Schlecht" eingestuft wurden. Insgesamt wird die Aktie von Starbucks daher als "Schlecht" bewertet. Zusammenfassend ist die Meinung, dass die Anlegerstimmung die Aktie von Starbucks angemessen mit "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Starbucks liegt bei 2,45 Prozent, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent in der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate für Starbucks zeigen 11 positive, 6 neutrale und 0 negative Bewertungen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie auch als "Gut" eingestuft, da das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 116,6 USD liegt, was einem potenziellen Anstieg von 25,34 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die Starbucks-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier.

Insgesamt wird die Starbucks-Aktie von der Redaktion mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet, basierend auf den positiven Analysteneinschätzungen und der neutralen Einschätzung des RSI.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Starbucks-Analyse vom 01.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Starbucks jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Starbucks-Analyse.

Starbucks: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...