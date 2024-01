Starbucks Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Die Anlegerstimmung gegenüber Starbucks war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. Laut einer Analyse in Social Media gab es insgesamt sechs positive und fünf negative Tage, wobei an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Starbucks eine Rendite von 2,45 % aus, was 0,3 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,75 % ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des Ertrags.

Die Kommunikation über Starbucks in Social Media zeigte in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Allerdings wurde über das Unternehmen mehr diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist und somit zu einer positiven "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt für die Starbucks-Aktie eine neutrale Empfehlung, mit einem Wert von 68,85 für den RSI7 und 68,67 für den RSI25. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt erhält Starbucks auf Basis der Anlegerstimmung, Dividende, Sentiment und Relative Strength-Index eine überwiegend neutrale Bewertung, mit positiven Anzeichen in Bezug auf die Aufmerksamkeit der Anleger.

