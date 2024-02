Starbucks Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Aktienkurs von Starbucks hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,15 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -9,41 Prozent, was bedeutet, dass Starbucks im Branchenvergleich eine Outperformance von +2,26 Prozent erzielt hat. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -8,97 Prozent, und hier lag Starbucks 1,82 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Renditen im Branchen- und Sektorvergleich hat Starbucks in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating erhalten.

Ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei der Analyse von Starbucks zeigte sich eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Dies führte zu einer "Schlecht"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 7 Mal die Einschätzung "Gut", 5 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" für Starbucks vergeben. Langfristig erhält die Aktie daher von institutioneller Seite das Rating "Gut". Innerhalb eines Monats liegen 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor, was zu einer letzten Bewertung von "Gut" führt. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 21,45 Prozent und ein mittleres Kursziel von 115,4 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich also für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Starbucks in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den Diskussionen der vergangenen beiden Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 7 "Schlecht"- und 1 "Gut"-Signal, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf der Anleger-Stimmung.