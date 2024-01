Starbucks Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Starbucks-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 61, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Tage (51,31) weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Starbucks überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings zeigen automatische Analysen, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale dominierten, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Starbucks in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,78 Prozent erzielt hat, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" eine Underperformance von -47,37 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Starbucks mit einer Unterperformance von 21,12 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Während in den letzten Wochen vermehrt negative Kommentare über Starbucks in den sozialen Medien zu verzeichnen waren, zeigt das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer einen negativen Trend. Auch die abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger führt zu einer insgesamt negativen Bewertung der Aktie.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Starbucks-Aktie auf Basis des RSI, des Anleger-Sentiments, des Branchenvergleichs sowie des allgemeinen Stimmungsbildes in den sozialen Medien.

