Starbucks Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Starbucks-Aktie: Fundamentale Analyse deutet auf Unterbewertung hin

Die Starbucks-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,23 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 41 Prozent liegt. Dies deutet auf eine mögliche Unterbewertung hin, weshalb die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Starbucks derzeit eine Rendite von 2,45 % auf, die nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,74 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein überwiegend negatives Stimmungsbild rund um die Starbucks-Aktie. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Zudem wurden in diesem Zeitraum überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu insgesamt acht Handelssignalen führte, von denen nur eins positiv war.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich ein negatives Bild. Die Aktivität im Netz war schwach, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Zudem zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, weshalb die Gesamtbewertung für Starbucks in diesem Punkt ebenfalls als "Schlecht" ausfällt.

Zusammenfassend wird die Starbucks-Aktie aufgrund der fundamentalen Analyse als unterbewertet eingestuft, während die Anlegerstimmung und das Stimmungsbild in den sozialen Medien überwiegend negativ sind. Dies deutet auf eine insgesamt "Schlecht" eingestufte Aktie hin.