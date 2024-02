Starbucks Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Starbucks-Aktie ist derzeit überwiegend negativ. In den Diskussionsforen und sozialen Medien wurden in den letzten Wochen vor allem negative Themen und Meinungen zu dem Unternehmen geäußert. Dies führte zu insgesamt 7 schlechten und nur einem guten Signal in Bezug auf die Aktie. Aus dieser Analyse ergibt sich daher insgesamt eine schlechte Anlegerstimmung.

Von fundamentaler Seite betrachtet zeigt sich jedoch ein positiveres Bild. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Starbucks beträgt derzeit 29, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" im Durchschnitt ein KGV von 49 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist.

In Bezug auf die Dividende schüttet Starbucks eine Rendite von 2,45 % aus, was 0,29 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,74 %. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit eine Zunahme an negativen Kommentaren über Starbucks beobachtet, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung des Sentiments und des "Buzz" führt. Die Aktie erhält daher auch in diesem Bereich ein schlechtes Rating.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Anlegerstimmung und das Sentiment in den sozialen Medien negativ auf die Bewertung der Starbucks-Aktie auswirken, während fundamentale Kennzahlen eine eher positive Einschätzung nahelegen.