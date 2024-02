Starbucks Aktie: Lieber beobachten als handeln

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Der Aktienkurs von Starbucks hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,96 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -4,55 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Starbucks im Branchenvergleich eine Underperformance von -7,41 Prozent aufweist. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -5,83 Prozent im letzten Jahr, wobei Starbucks um 6,13 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Starbucks als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Starbucks-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 37,53, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 liegt bei 56,35, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Starbucks derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 122,65 USD, während der Kurs der Aktie bei 92,99 USD liegt, was einer Abweichung von -24,18 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 95,74 USD führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Starbucks in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zu einer negativen Stimmung festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten bei der Stimmungsbildänderung führen zu einer Bewertung von "Schlecht", während in Bezug auf die Stärke der Diskussion eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Starbucks daher für diese Stufe ein Gesamtrating von "Schlecht".

