Starbucks Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Starbucks festgestellt werden. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen hatte, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die Stärke der Diskussion war jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festzustellen, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Starbucks mit 7,89 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt Starbucks mit einer Rendite von 10,17 Prozent weit vorne, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der Dividendenrendite liegt Starbucks mit 2,45 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,86 Prozent. In dieser Kategorie erhält die Starbucks-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung in dieser Ebene führt. Darüber hinaus wurden auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert, die zu einer schlussendlichen "Schlecht" Empfehlung führen.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Schlecht"-Einstufung für Starbucks.

