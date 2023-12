Starbucks Aktie: Keine Angst!

In den letzten vier Wochen gab es bei Starbucks eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen. Insgesamt bewerten Analysten die Aktie von Starbucks positiv, mit einem Aufwärtspotential von 21,17 Prozent. Im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat Starbucks in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,43 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -0,87 Prozent bedeutet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Starbucks 2,15 Prozent über dem Durchschnitt. Die technische Analyse ergibt eine neutrale Bewertung für die Starbucks-Aktie. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 100,03 USD, während der aktuelle Kurs bei 97,84 USD liegt. Die Gesamtbewertung lautet daher "Neutral".

