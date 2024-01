Starbucks Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Der Aktienkurs von Starbucks hat in den vergangenen 12 Monaten im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -12,42 Prozent erzielt, was mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0,39 Prozent verzeichnet, liegt Starbucks mit 12,81 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Diskussion im Internet wurde bei Starbucks eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb das Unternehmen ein "Neutral"-Rating erhält. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Die Dividendenrendite von Starbucks liegt derzeit bei 2,45 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent. In der Kategorie Dividende erhält die Starbucks-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 10-mal eine positive Einschätzung, 8-mal eine neutrale und kein einziges Mal eine negative Bewertung für Starbucks abgegeben. Langfristig erhält das Unternehmen daher das Rating "Gut". Für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führen. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 23,92 Prozent und ein mittleres Kursziel von 116,31 USD, was insgesamt zu einer positiven Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten somit eine "Gut"-Stufe.

Starbucks kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Starbucks jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Starbucks-Analyse.

Starbucks: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...