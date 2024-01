Starbucks Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Die Kaffeehauskette Starbucks hat eine Dividendenrendite von 2,45%, die nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,76% liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Starbucks-Aktie bei 99,59 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 94,19 USD liegt, was einer Abweichung von -5,42% entspricht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 98,58 USD, was einer Abweichung von -4,45% entspricht und zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Starbucks in Bezug auf die trendfolgenden Indikatoren eine neutrale Bewertung.

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Starbucks-Aktie als unterbewertet, da das KGV mit 29,23 insgesamt 43% niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit", der 50,85 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie eine gute Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine hohe Diskussionsintensität aufweist, was zu einer guten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Starbucks in diesem Punkt eine gute Gesamtbewertung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Starbucks-Analyse vom 10.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Starbucks jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Starbucks-Analyse.

Starbucks: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...