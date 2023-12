Starbucks Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Die Diskussionen über Starbucks in den sozialen Medien spiegeln deutliche Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen in den Kommentaren und Ansichten. In den vergangenen Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Grundlage stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein, da in diesem Zeitraum sechs Handelssignale ermittelt wurden, davon 0 Gut- und 6 Schlecht-Signale. Somit wird die Aktie von Starbucks insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Anlegerstimmung bezogen auf die Aktie von Starbucks als "Neutral" angemessen bewertet wird.

In den letzten Wochen konnte bei Starbucks eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders positiven Themen, weshalb dieses Kriterium mit "Gut" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion zeigt eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Somit erhält Starbucks insgesamt eine Bewertung von "Gut" in diesem Bereich.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 13-mal die Einschätzung "Gut", 8-mal "Neutral" und keinmal "Schlecht" für Starbucks vergeben, was dem Titel langfristig das Rating "Gut" einbringt. Im vergangenen Monat ergab sich jedoch eine Gesamteinschätzung von "Neutral". Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 23,29 Prozent und ein mittleres Kursziel von 117,95 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt bewerten institutionelle Analysten die Aktie mit "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat Starbucks im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,43 Prozent erzielt, was 1,39 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 3,58 Prozent, wobei Starbucks aktuell 6,01 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

