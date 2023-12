Starbucks Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Die Analysten bewerten die Aktie von Starbucks langfristig als "Gut"-Titel. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 13 positive Bewertungen, 7 neutrale und keine negative Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 118,56 USD, was einer Erwartung von 20,79 Prozent entspricht. Derzeit liegt der Schlusskurs bei 98,15 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Starbucks beträgt 57,07, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In den sozialen Medien wurden Starbucks in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher als neutral eingestuft. Die Redaktion hat auch 3 negative Signale herausgefiltert und gibt daher eine "Schlecht" Empfehlung.

Starbucks hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,89 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -1,68 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +9,56 Prozent im Branchenvergleich für Starbucks. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte Starbucks eine Rendite von 12,48 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Starbucks-Analyse vom 14.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Starbucks jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Starbucks-Analyse.

Starbucks: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...