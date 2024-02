Starbucks Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Starbucks ist derzeit negativ, hauptsächlich aufgrund von Diskussionen in den sozialen Medien. Die Mehrheit der veröffentlichten Meinungen ist ebenfalls negativ, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt. Analytische Untersuchungen zeigen, dass hauptsächlich negative Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Kommunikation im Netz zeigt wenig Aktivität, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" in Bezug auf die Diskussionsintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Schlecht" für Starbucks.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Starbucks mit 2,45 % etwas unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Starbucks zeigt weder überkaufte noch -verkaufte Situationen an, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine negative Einschätzung des Anleger-Sentiments und eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Dividenden und den Relative Strength Index für die Aktie von Starbucks.