Starbucks Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Die Starbucks-Aktie hat eine Dividendenrendite von 2,45 %, was nur knapp unter dem Branchendurchschnitt von 2,74 % liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Starbucks im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,43 %, was 2,75 % unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die Rendite sogar um 5,25 % darunter, weshalb die Aktie als "Schlecht" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment rund um die Starbucks-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch hauptsächlich auf positive Themen, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung führt. Automatische Analysen zeigen jedoch, dass in letzter Zeit hauptsächlich "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des Anleger-Stimmungsbarometers für Starbucks führt.

Analysten bewerten die Starbucks-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 13 "Gut"-, 8 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Kurzfristig wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, wobei die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ein Aufwärtspotenzial von 22,85 % signalisiert. Insgesamt erhält Starbucks eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Starbucks kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Starbucks jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Starbucks-Analyse.

Starbucks: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...