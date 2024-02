Starbucks Aktie: Ist das noch normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Die technische Analyse der Starbucks-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 121,58 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 94,28 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -22,45 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 liegt bei 94,34 USD, was einem Abstand von -0,06 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Starbucks derzeit eine Rendite von 2,45 % auf, was nur geringfügig niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,74 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen wider, die für die Bewertung der Aktie herangezogen wurden. In den Diskussionen standen in den letzten Tagen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Analyse zeigt 6 schlechte und 0 gute Signale, was zu einer Empfehlung von "Schlecht" führt.

Die Bewertung durch institutionelle Analysten ergibt sich aus 7 positiven, 5 neutralen und 0 negativen Einschätzungen in den letzten 12 Monaten, was langfristig als "Gut" eingestuft wird. In den letzten Studien des vergangenen Monats wurde die Aktie von 1 Analysten als gut und von keinem als neutral oder schlecht eingestuft. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 22,4 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 115,4 USD, was als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung durch institutionelle Analysten von "Gut".