Starbucks Aktie: Ist alles unter Kontrolle?

Die Aktie von Starbucks hat in den letzten Handelstagen eine negative Kursentwicklung verzeichnet. Am 05.01.2024 lag der Kursrückgang bei -0,60%. Über die vergangene Handelswoche summiert sich der Rückgang auf -3,15%, was auf eine derzeitige pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie von Starbucks derzeit unterbewertet ist. Das aktuelle Kursziel liegt bei 96,42 EUR, was einem Kurspotenzial von +13,49% entspricht. Durchschnittlich empfehlen 9 Analysten die