Starbucks Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Starbucks beträgt 29, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 49,6 (Hotels Restaurants und Freizeit) unter dem Durchschnitt liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird Starbucks daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt die Aktie von Starbucks in den vergangenen Monaten nur eine geringe Diskussionsintensität. Dies führt zu einer Einschätzung als "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf kaum Veränderungen hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Wert für Starbucks.

Der Relative Strength Index (RSI) von Starbucks liegt bei 67,94, was als "Neutral" bewertet wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" erzielte Starbucks eine Rendite von -7,15 Prozent, was mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt die mittlere Rendite bei -8,9 Prozent, wobei Starbucks um 1,75 Prozent darüber liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.