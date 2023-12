Starbucks Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Die Analysten haben ihre Einschätzung zur Starbucks Aktie abgegeben und dabei ergibt sich insgesamt ein "Gut", da 13 Buc, 8 Neutral, 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Im letzten Monat gab es 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen, was zu einer kurzfristigen Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Das Kursziel der Analysten für die Starbucks Aktie liegt durchschnittlich bei 117,95 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von 23,79 Prozent entspricht.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Starbucks-Aktie überkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 72, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Dies bestätigt sich auch beim Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (77,27), der ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist. In Summe ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung nach RSI.

Das Anleger-Sentiment für die Starbucks Aktie ist ebenfalls negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es wurden überwiegend negative Meinungen veröffentlicht und auch die Meinungsmarktanalyse zeigt, dass vorwiegend "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Starbucks nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

