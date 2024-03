Starbucks Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Die Bewertung von Starbucks-Aktien basierend auf verschiedenen Analysekriterien Die Bewertung von Aktien ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Dabei spielen verschiedene Analysekriterien eine wichtige Rolle, um den aktuellen Trend und die Stimmung rund um eine Aktie zu bewerten.

Ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse ist der gleitende Durchschnitt, der Aufschluss über den Trend eines Wertpapiers geben kann. Betrachtet man den längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Starbucks-Aktie, liegt dieser bei 121,33 USD. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 93,16 USD, was einer Abweichung von -23,22 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält Starbucks daher eine "Schlecht"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt der Wert bei 94,06 USD, was einer Abweichung von lediglich -0,96 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Starbucks auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Starbucks bei 29,23 liegt, was 40 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (48,34). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und ergibt aus fundamentaler Perspektive die Einstufung "Gut".

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Während es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine neutrale bis negative Einschätzung hin, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bewertung von Starbucks-Aktien je nach Analysekriterium und Perspektive variieren kann. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation weiterentwickeln wird.